Bursa'da fenalaşan köpeğe polis memurundan yardım

Susuzluk ve sıcak sebebiyle baygın düşen köpeğe elleriyle damla damla su içiren polis memurunun o anları kameraya yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İzmir Yolunda uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, susuz kalarak sıcaklıktan bayılan sahipsiz köpeği fark etti.

Yerde bitkin şekilde yatan köpeğin yanına giden ekipler, ilk önce belediye ekiplerine haber verdi, daha sonra köpeğe kendileri müdahale etmeye başladı.

ELLERİYLE SU İÇİRDİ

Sıcaktan ve susuzluktan yorgun düşen köpeğe, Güven Timi ekiplerinde görevli polis memuru Yakup Çelik müdahale etti.

Baygın köpeğe elleriyle su içirip kendine gelmesi için mücadele eden polis memurunun bu hareketi takdir topladı.

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BAŞINDAN AYRILMADI

Bir eliyle köpeğin ağzını açan, bir eliyle de köpeğe su içiren polis memuru Yakup Çelik, belediye ekipleri gelip köpeğe müdahale edene kadar bir an olsun hayvanın başından ayrılmadı.

Belediye ekiplerinin de müdahale ettiği köpek kendine gelerek, hayvan barınağına götürüldü.