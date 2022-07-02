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    Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı

    Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan fuhuş operasyonunda 10 kişi tutuklandı.
    • 02.07.2022 - 01:51
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    Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonu düzenledi.

    14 yabancı uyruklu kadın İl Göç İdaresi'ne gönderildi

    Yapılan operasyonda, Z.Ö.(49), B.Y.(32), Ü.Y.(24), C.Y.(52), A.Y.(20), M.E.(33), B.Ö.(32), F.Z.(31), M.A.(32) ve B.A.(28) isimli 10 kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüphelilerden dördünün aynı aileden, ikisinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Fuhuşa sürüklenen 14 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından Bursa İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    Bursa da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı #1

    Tehdit ve işkence

    Örgütün katalog, özel internet siteleri ve müşteri referanslarıyla kadınları fuhşa sürüklediği tespit edilirken, kaçmak isteyen kadınların ise çeşitli tehdit ve işkencelere maruz kaldığı öğrenildi.

    Örgüt mensuplarının evlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği düşünülen 32 bin lira ile bir miktar döviz ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

    Bursa da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı #2

    Gözaltına alınanlar tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

    Bursa da fuhuş operasyonu: 10 kişi tutuklandı #3


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