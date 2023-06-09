Bursa'da havadan ve karadan takip edilen zehir taciri suçüstü yakalandı Bursa’da son dönemde 2 büyük uyuşturucu operasyonunun ardından yeni bir operasyona daha imza atan Narkotik Polisi, okulların kapanmasına yakın bir zamanda şehre sokulmak istenen satışa hazır haldeki 14 bin 500 gram bonzai ve 3 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdi.

İHA Uyuşturucuyla mücadele tüm kararlılığıyla devam ediyor. Satıcılara ve kullanıcılara geçit vermeyen narkotik şube ekipleri, yurt genelinde operasyonlarını sürdürüyor. Operasyonların son adresi Bursa oldu.. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın izniyle yeni bir operasyona imza attı. Nefes kesen takip Şehir dışından bir otomobille Bursa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine narkotik polisleri alarma geçti. İzmir yolunda başlayan nefes kesen takip Nilüfer ilçesinde devam etti. Takibe alınan otomobildeki şahıs için operasyona start verildi. 14,5 kilogram bonzai ve 3 kilogram skunk ele geçirildi 12 kilometre boyunca devam eden takibin ardından zanlı kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpeği Truva’nın da katıldığı operasyonda şüpheli araçta 14,5 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 3 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı Gözaltına alınan 20 yaşındaki Ahmet B.G. isimli şahıs ise sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan zanlının havadan ve karadan takibi ile yakalanma anı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.