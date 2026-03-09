Bursa'da havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir şahsın tabancayla havaya ateş açtığı anlar sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Harekete geçen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.
Bursa'da İnegöl’ün Alanyurt bölgesinde bir şahıs, elindeki tabancayla sokak ortasında havaya peş peşe ateş açtı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından harekete gören polis ekipleri şüpheli Durmuş S.'yi (27) gözaltına aldı.
