Bursa'da intihar girişinine itfaiye müdahale etti

Bursa'da, köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan Atakan Ç., itfaiye ekiplerince son anda kolundan yakalanarak kurtarıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Esentepe kavşağında, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Atakan Ç., köprü korkuluklarına çıkıp, atlayacağını söyledi.

HAVA YASTIĞI AÇILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Mudanya Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de Atakan Ç.'nin atlama ihtimaline karşı köprünün altında hava yastığı açtı.

İTFAİYE ERLERİ KOLLARINDAN YAKALADI

Bu sırada Atakan Ç. ile konuşan itfaiye erleri genci ikna etmek için 1 saat çaba harcadı. Ancak tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç, bir anda hamle yapan 2 itfaiye eri tarafından kollarından yakalandı.

Yürekleri ağza getiren olayda, itfaiye erleri genci korkulukların gerisine çekerek kurtardı.

Atakan Ç., sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



