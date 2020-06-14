Dolar
6.8147
-0.3611%
Euro
7.6736
-0.7437%
Altın
1730.69
0.1794%
Borsa
109835.47
0.623%
G. Altın
379.357
-0.1749%
Bitcoin
65126.96
0.8933%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Bursa'da intihar girişinine itfaiye müdahale etti

    Bursa'da, köprü korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan Atakan Ç., itfaiye ekiplerince son anda kolundan yakalanarak kurtarıldı.
    • İHA
    • 14.06.2020 - 04:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bursa'da intihar girişinine itfaiye müdahale etti

    Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Esentepe kavşağında, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Atakan Ç., köprü korkuluklarına çıkıp, atlayacağını söyledi.

    HAVA YASTIĞI AÇILDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Mudanya Yolu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de Atakan Ç.'nin atlama ihtimaline karşı köprünün altında hava yastığı açtı.

    İTFAİYE ERLERİ KOLLARINDAN YAKALADI

    Bu sırada Atakan Ç. ile konuşan itfaiye erleri genci ikna etmek için 1 saat çaba harcadı. Ancak tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç, bir anda hamle yapan 2 itfaiye eri tarafından kollarından yakalandı.

    Yürekleri ağza getiren olayda, itfaiye erleri genci korkulukların gerisine çekerek kurtardı.
    Atakan Ç., sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine  götürüldü.


    Görüş Bildir