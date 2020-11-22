Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs polislere zorluk çıkardı

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs polislere zorluk çıkardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü şahsın polislere direnip olay yerinden kaçmaya çalıştığı o anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, kentin dört bir yanında denetim gerçekleşti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık Mahallesi’nde denetim yapan ekipler, kısıtlama ihlali yapan Serhat B.’yi uyardı.

OLAY ÇIKARIP, KAÇMAYA ÇALIŞTI

Serhat B. uyarıları dikkate almazken, polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Alkollü olduğu öğrenilen Serhat B., kendisini yere atıp kaçmaya çalıştı.

BİBEZ GAZLI MÜDAHALE

Ekiplerin gözaltına almaya çalıştığı Serhat B., ‘Yemin ederim kendimi öldüreceğim’ diyerek, polislere zor anlar yaşattı. Bunun üzerine ekipler, biber gazıyla müdahale ettiği Serhat B.’yi gözaltına alarak ifadesini almak için polis merkezine götürdü.

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.