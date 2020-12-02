Bursa'da kısıtlamayı ihlal ederek köprü altında alkol alan şahsa para cezası
Saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan şahsa, 3 bin 186 lira para cezası uygulandı.
- İHA
- 02.12.2020 - 08:54
- Güncelleme : 02.12.2020 - 09:42
Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler başladı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Merinos Batçığı'nda devriye gezen polis ekipleri, saat 21.00 itibariyle başlayan yasağa aldırış etmeden Merinos Köprüsü’nün altında alkol alan H.Ö.'yü fark etti.
3 BİN 186 TL PARA CEZASI
Polis ekiplerini karşısında gören H.Ö., 'Polisi seviyorum, polis olacağım’ diye tepki verdi.
İşlem yapılmak üzere karakola götürülen H.Ö.’ye, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak’ suçunda 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. H.Ö.’ye daha öncede maske takmamak suçundan ceza uygulandığı belirtildi.
Bursa'da kısıtlamayı ihlal ederek köprü altında alkol alan şahsa para cezası ViDEO