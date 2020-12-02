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Bursa'da kısıtlamayı ihlal ederek köprü altında alkol alan şahsa para cezası

Bursa'da kısıtlamayı ihlal ederek köprü altında alkol alan şahsa para cezası

Saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıda olan şahsa, 3 bin 186 lira para cezası uygulandı.