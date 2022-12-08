Bursa'da komşu kavgasında kan aktı

Bursa'da İsmet Y. isimli kişi, tartıştığı komşusu 23 yaşındaki Süleyman Ö.'yü tabancayla vurarak, ağır yaraladı.

Saat 15.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda Süleyman Ö. ile üst komşusu İsmet Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

6 el ateş etti

Tartışmanın büyümesi üzerine İsmet Y., yanındaki tabancayı çekip Süleyman Ö.'ye 6 el ateş etti. Süleyman Ö., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, İsmet Y. ise kaçtı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alınan Süleyman Ö.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre polis, olayın ardından kaçan İsmet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.















