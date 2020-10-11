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    Bursa'da korona halayına 3 bin lira ceza

    Gelin alma sırasında sitenin bahçesinde halay çeken gelin ve damat tarafı, 3 bin 250'şer lira cezanın ardından eğlenceye son verdi.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 09:36
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 09:36
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    Bursa'da korona halayına 3 bin lira ceza

    Bursa'da bir sitenin bahçesinde gelin alma sırasında çekilen görüntüler, sosyal medyada yayılarak kısa sürede tepki topladı.

    Bir araya gelen kalabalık grup, sosyal mesafeyi dikkate almadan dakikalarca halay çekti.

    Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    3 BİN LİRA CEZA

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gelin ve damat tarafına 3 bin 250'şer lira cezai işlem uyguladı.

    Tören yazılan cezayla birlikte son buldu.

    Bursa'da korona halayına 3 bin lira ceza ViDEO

    Bursa da korona halayına 3 bin lira ceza #1

    Bursa da korona halayına 3 bin lira ceza #2

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