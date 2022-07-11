Bursa’da kurban derileri ile 200 yıllık gelenek

Her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyip köylüleri korkutma geleneği, bu yıl da devam etti. Geleneğin yaklaşık 200 yıldır sürdüğü öğrenildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 200 yıllık gelenek, Şehriman köyü sakinleri tarafından devam ettiriliyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, kestikleri hayvanların derilerini giyen köy halkı, yüzlerine maske geçirip, meydanında toplanan kalabalığı korkutuyor.

Görenin aklı başından gidiyor

Osmanlı ordusunda 'Deli' adı verilen, savaşlarda üstün cesaret göstererek düşman askerini korkutmak için Alabaş kılığına giren süvarileri temsilen köylüler, yıllardır bu geleneği yaşatıyor.

Ellerine balta ve hayvan boynuzunu alan köylüler, meydanda toplananların arasına karışıyor ve herkesin aklını başından alıyor.

Onları gören kadın ve çocukların çığlıkları yükseliyor.

Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar VİDEO

“Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz”

İHA’ya konuşan Şehriman sakinlerinden biri “Bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Atalarımız bu kıyafetleri giyerek düşmana korku salmışlar. Biz de onların kılığına girerek bu geleneği günümüzde yaşatıyoruz. Her Kurban Bayramı’nda kestiğimiz hayvanların derisini üzerimize giyiyoruz. Yüzümüze maske takıp elimize balta ve hayvan boynuzu alarak etkinlik için meydanda toplanan kişileri tek tek korkutuyoruz. Bu geleneği yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Savaşlarda en ön saflarda yer alıyorlardı

“Deliler”, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismi olarak biliniyor.

“Deli” adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle bu isimle anılıyor.

20-25 yaş aralığında gençlerin oluşturduğu bu orduya “Deli” adının verilmesini sebeplerinden biri de savaşlarda en ön saflarında çarpışmaları olarak gösteriliyor.