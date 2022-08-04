Petrol
97.27
0.11%
Euro
18.2605
0.10%
Dolar
17.9429
0.09%
Altın
1.018
0.08%
Borsa
2684
1.39%
Bitcoin
416.368
1.21%
BTXN Coin
8.66
-8.45%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Açık 24 C

    Bursa'da maske takmasını isteyen doktora saldırdı

    Bursa'da kızını muayene ettirmek için hastaneye götüren V.O.'dan doktorlar maskesini takmasını isteyince V.O. hastaneyi birbirine kattı.
    • 04.08.2022 - 03:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da maske takmasını isteyen doktora saldırdı

    Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde V.O. (46), kızını tedavi olması için hastaneye getirdi.

    Doktor maske takmasını istedi

    Doktor F.D. (29), hastanın ve babanın maske takmasını istedi. Bu sırada baba V.O., sesini yükselterek önce kızının tedavi olması gerektiğini söyledi.

    Bursa da maske takmasını isteyen doktora saldırdı #1

    Ortalığı birbirine kattı

    İHA'nın haberine göre, V.O.’nun sesini yükseltmesi dolayasıyla endişelenen doktor, güvenlik görevlilerini çağırdı. Görevlilerin gelmesiyle daha da öfkelenen baba "Benim kızıma bakacak" diyerek tehditler savurdu.

    Bursa da maske takmasını isteyen doktora saldırdı #2

    Olay kameraya yansıdı

    Doktorun üzerine yürüyen babayı güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonrası dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa da maske takmasını isteyen doktora saldırdı #3

    Doktor şikayetçi oldu

    Doktor F.D. kendisini tehdit eden V.O.’dan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

    Bursa da maske takmasını isteyen doktora saldırdı #4


    İlginizi Çekebilir

    Rus ve Alman turistlerin, Türkiye'deki otellere talebi arttı
    Dünya

    Rus ve Alman turistlerin, Türkiye'deki otellere talebi arttı

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    SpaceX'in uzay enkazları Avustralya’ya düştü
    Dünya

    SpaceX'in uzay enkazları Avustralya’ya düştü

    Görüş Bildir