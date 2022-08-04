Bursa'da maske takmasını isteyen doktora saldırdı

Bursa'da kızını muayene ettirmek için hastaneye götüren V.O.'dan doktorlar maskesini takmasını isteyince V.O. hastaneyi birbirine kattı.

Bursa'da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde V.O. (46), kızını tedavi olması için hastaneye getirdi.

Doktor maske takmasını istedi

Doktor F.D. (29), hastanın ve babanın maske takmasını istedi. Bu sırada baba V.O., sesini yükselterek önce kızının tedavi olması gerektiğini söyledi.

Ortalığı birbirine kattı

İHA'nın haberine göre, V.O.’nun sesini yükseltmesi dolayasıyla endişelenen doktor, güvenlik görevlilerini çağırdı. Görevlilerin gelmesiyle daha da öfkelenen baba "Benim kızıma bakacak" diyerek tehditler savurdu.

Olay kameraya yansıdı

Doktorun üzerine yürüyen babayı güvenlik görevlileri uzun uğraşlar sonrası dışarı çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doktor şikayetçi oldu

Doktor F.D. kendisini tehdit eden V.O.’dan şikayetçi olurken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.



