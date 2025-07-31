Bursa'da milyonluk taylar, açık artırmayla satıldı

Bursa Karacabey Harası'nda düzenlenen ihalede, TİGEM tarafından yetiştirilen 70 Arap koşu tayından 68’i satılarak toplam 45 milyon 485 bin lira gelir sağlandı. Taylar açık artırma usulüyle satışa sunuldu ve fiyatlar 75 bin liradan 3 milyon liraya kadar çıktı.

EN YÜKSEK FİYAT, 3 MİLYON LİRA İLE "TAŞKIN KRAL"A

İhalenin en yüksek fiyatıyla alıcı bulan tayı, 3 milyon liraya İshak Şahin satın aldı. "Taşkın Kral" adlı bu 2 yaşındaki erkek tayı, Şahin’in 2 milyon 800 bin liraya aldığı "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi tay ile 2 milyon liraya Mehmet Çelik’in aldığı "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay takip etti.

TİGEM, bu ihalede ilk kez hibrit yöntemi kullanarak çevrimiçi teklif alma imkanıyla e-satış yaptı. Bu yeni sistem, tayların değer kazanmasına da katkı sağladı.