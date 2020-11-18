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Bursa'da motosiklet hırsızına meydan dayağı

Bursa'da motosiklet hırsızına meydan dayağı

Bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, iş yeri çalışanı tarafından yakalandı. İş yeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, o anlar kameralara yansıdı.