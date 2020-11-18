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    Bursa'da motosiklet hırsızına meydan dayağı

    Bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, iş yeri çalışanı tarafından yakalandı. İş yeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, o anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 18.11.2020 - 14:48
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    Bursa'da motosiklet hırsızına meydan dayağı

    Bursa’da, şehir merkezinde bir lokantanın önündeki motosikleti gözüne kestiren hırsız başını kapüşonla kapatıp kendisini kamufle etmeye çalıştı.

    Daha önceden de suç kaydı olan Yusuf M. isimli zanlı lokantanın çalışma durumu yoğun olmasıyla etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, işyeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi.

    Bursa'da motosiklet hırsızına meydan dayağı VİDEO

    YAKALANINCA DAYAK YEDİ

    Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca itip götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan iş yeri çalışanı tarafından fark edildi.

    İş yeri çalışanı durumu fark ederek 27 yaşındaki Yusuf M.'nin peşinden koşup onu yakaladı.

    Öfkeli esnaf hırsıza meydan dayağı atarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    ESNAFIN ELİNDEN POLİS ALDI

    İhbar üzerine gelen olay yerine gelen polis, hırsızı esnafın elinden kurtarıp gözaltına aldı.

    Sorgusu tamamlanan hırsızlık zanlısı adliyeye sevk edildi.

    Olayla ilgili soruşturma devam ederken, hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

    Bursa da motosiklet hırsızına meydan dayağı #1

    Bursa da motosiklet hırsızına meydan dayağı #2

    Bursa da motosiklet hırsızına meydan dayağı #3

    Bursa da motosiklet hırsızına meydan dayağı #4

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