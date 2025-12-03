Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sarp arazide zorlu bir çalışma yürüttü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, sarp arazide zorlu bir çalışma yürüttü.

Kurtarılan kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Bursa'da saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi ormanlık alanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, Selami Uludağ (58) isimli vatandaşın ormanlık bölgede mahsur kaldığı ve yardım beklediği bildirildi. VATANDAŞ EKİPLERİN ÇABASIYLA KURTARILDI İhbarın ardından, kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Sarp arazide süren arama kurtarma faaliyetleri, itfaiye ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla hız kazandı. Çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaş bulunduğu noktadan dikkatli şekilde çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

