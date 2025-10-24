Bursa'da otobüsün çarptığı adam ağır yaralandı

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, gece saatlerinde karşıya geçmeye çalışan bir adama çarptı.
- Ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı ve kimliği henüz belirlenemedi.
- Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'da İnegöl ilçesinde gece saat 23.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Baykut Sokak'ta seyreden şoför Orhan Y. (54) yönetimindeki 16 Y 06050 plakalı özel halk otobüsü, yoldan karşıya geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen adama çarptı.
YARALININ DURUMU KRİTİK, POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı
Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.