Bursa'da sahibinden kaçan koç havuza atladı

DHA
Trajikomik olay, Kurban Bayramı'nın ilk günü Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Samet Kasap, kurban için aldığı koçu kesmeye hazırlanırken, koç bir anda ipini koparıp kaçmaya başladı.
VİLLANIN HAVUZUNA ATLADI
Mahalle arasında koşan koç, kısa süre sonra bir villanın bahçesine girdi. Bahçedeki havuza atlayan koçun kısa süreli yüzdüğü anlar villanın güvenlik kamerasına yansıdı.
FİRARİ KURBANLIĞI ELİYLE ÇIKARDI
Koçun ardından villanın bahçesine giren Sedat Kasap, havuz kenarına gelen hayvanı eliyle dışarı çıkararak yakaladı.
Firari kurbanlık, yeniden götürüldüğü evin bahçesinde kesilerek kurban edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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