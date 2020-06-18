Sağanak yağış sonrası sel sularında sürüklenen bir kadın, çevredeki esnaf tarafından son anda kurtarıldı.

Bursa'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi...

Gök gürültülü yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşarken, Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi'ndeki sel suları da Emine Kahvecioğlu isimli bir kadını sürükledi.

YARDIMINA ESNAF YETİŞTİ

Suda sürüklenen kadını fark eden bölgedeki esnaflar ise kadını son anda kurtardı. Aynı bölgede çamaşır makinesi, motosiklet, saksılar ve çöp kutuları da sel nedeniyle Üftade bölgesinden Tahtakale'ye kadar sürüklendi.

Bursa'da selde sürüklenen kadını esnaf kurtardı

HASTENEYE KALDIRILDI

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilirken, battaniye verilerek kurutulan Emine Kahvecioğlu hemen hastaneye kaldırıldı.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilirken, Uludağ'ın eteklerinden gelen sel suları sebebiyle yollarda çok sayıda çamur ve taş yığını birikti.