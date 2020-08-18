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    Bursa'da silah imalathanesine baskın

    Bursa'da jandarma ekipleri tarafından silah imalathanesine yapılan baskında 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.08.2020 - 21:23
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    Bursa'da silah imalathanesine baskın

    Bursa'da Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir silah imalathanesine baskın yaptı.

    Yapılan baskın sonucu M.A. isimli bir kişi gözaltına alındı.

    Bursa'da silah imalathanesine baskın VİDEO

    SİLAH VE SİLAH YAPIMINDA KULLANILAN MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelinin imalathane ve ikametinde yapılan aramalarda ise 4 adet tabanca gövdesi, 5 adet sürgü kapağı, 6 adet şarjör, 2 adet matkap, 1 adet silah çevirme için kullanılan torna makinesi ve çok sayıda silah imalatında kullanılan iç mekanizma parçaları ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

    Şüpheli M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

    Bursa da silah imalathanesine baskın #1

    Bursa da silah imalathanesine baskın #2

    Bursa da silah imalathanesine baskın #3

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