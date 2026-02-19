19 Şubat 2026 teravih vakitleri: Bu akşam teravih saat kaçta? İstanbul, Ankara İzmir...

Ramazan ayının en önemli ibadetlerinden biri olan teravih namazı, her akşam yatsı namazının ardından cemaatle eda ediliyor.

Camilerde saf tutmak isteyen vatandaşlar ise bulundukları ilde teravih namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor.

Özellikle iftar ve yatsı vakitlerinin illere göre değişiklik göstermesi nedeniyle “Bu akşam teravih saat kaçta?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

19 Şubat 2026 tarihine ait il il teravih namazı vakitleri belli oldu. İşte saatleri...

19 ŞUBAT 2026 TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.09

Ankara: 19.54

İzmir: 20.16

