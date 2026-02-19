Ramazan yardımı 2026: Başvuranın hesabına nakit yatacak, işte şartları

Ramazan geldi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım programları da gündeme geldi.

Özellikle nakit destek ve gıda kolisi yardımlarından faydalanmak isteyen dar gelirli vatandaşlar, 2026 yılı başvuru şartlarını ve izlenecek resmi süreci merak ediyor. Artan yaşam maliyetleri nedeniyle Ramazan destekleri bu yıl da binlerce hanenin bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Söz konusu yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülürken, başvurular il ve ilçelerde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla alınıyor.

Kaymakamlıklara bağlı olarak hizmet veren bu vakıflar, hane gelir durumu ve sosyal inceleme kriterleri doğrultusunda değerlendirme yaparak desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlıyor.

RAMAZAN YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İhtiyaç sahipleri başvurularını iki farklı kanal üzerinden gerçekleştirebiliyor:

e-Devlet üzerinden: "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranı üzerinden online olarak.

SYDV aracılığıyla: İkamet edilen ilçedeki Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen müracaat ederek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Nakdi destek ve gıda yardımlarından faydalanabilmek için temel kriterler şu şekilde belirlendi:

Gelir Sınırı: Hane içinde kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ünden (2026 yılı için yaklaşık 9.358 TL) az olması.

Sosyal Güvence: Herhangi bir sosyal güvencesi (SGK, Bağ-Kur) olmayan veya geliri yetersiz olan ihtiyaç sahipleri öncelikli.

İkamet Şartı: Bazı belediye yardımlarında, ilgili ilçede en az 1 yıl ikamet etme şartı aranabiliyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Başvuruların ardından SYDV ekipleri tarafından kapsamlı bir sosyal inceleme süreci yürütülüyor. Değerlendirmesi onaylanan vatandaşların ödemeleri, PTT hesaplarına veya başvuru sırasında belirttikleri IBAN numaralarına yatırılıyor.