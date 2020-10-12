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    Bursa'da, tacizci olay yerine gelen polise kafa attı

    Bursa'da, ATM'den para çeken kadını taciz ettikten sonra polis memuruna kafa atan şüpheli etkisiz hale getirildi. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
    • İHA
    • 12.10.2020 - 19:01
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 19:01
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    Bursa'da, tacizci olay yerine gelen polise kafa attı

    Bursa'da, Kent Meydanı AVM önünde ATM'den para çekmeye çalışan N.A.'nın arkasından gelen Umut I. genç kadına arkasından çarparak taciz etti.

    Bu sırada kadın yardım çığlığı atınca orada devriye gezen polis ekipleri müdahale etti.

    POLİSE KAFA ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Polise kafa atan Umut I. daha sonra kaçmaya çalıştı.

    Diğer polis ekiplerinin de gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alındı.

    Bursa'da ATM tacizcisinin polise kafa attığı anlar VİDEO

    Bursa da, tacizci olay yerine gelen polise kafa attı #1

    OLAY ANI KAMERADA

    O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Olayın ardından dudağı patlayan polis memuru ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Polis memurunu yaralayan adam ise emniyete götürüldü.

    Bursa da, tacizci olay yerine gelen polise kafa attı #2

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