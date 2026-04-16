İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı: İşte Nisan 2026 promosyon tutarı

İş Bankası’ndan emekliler için Nisan 2026 dönemine damga vuracak dev hamle geldi.

Banka, SGK emeklileri için belirlediği yeni promosyon paketini duyurarak sektördeki rekabetin çıtasını zirveye taşıdı.

Maaşını taşıyan veya yeni bağlatan tüm emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit ödeme müjdesi verilirken, ek avantajlarla birlikte bu rakamın katlanması dikkat çekiyor.

İşte kampanyanın şartları:

TOPLAM 25.000 TL ÖDEME

Banka, 15.000 TL’ye varan ana nakit promosyonuna ek olarak, fatura talimatları ve kredi kartı kullanımları üzerinden binlerce liralık ekstra kazanç kapısı araladı.

Bankadan daha önce fatura talimatı vermemiş emekliler, Nisan ayı içinde verecekleri ilk iki otomatik ödeme talimatı için 1.000 TL MaxiPuan kazanacak.

İlk defa İş Bankası bireysel kredi kartına başvuran emekli maaş müşterileri, Eylül 2026 sonuna kadar yapacakları aylık 5.000 TL ve üzeri harcamalarında her ay 1.500 TL, toplamda ise 9.000 TL’ye varan MaxiPuan elde edebilecek.

Ayrıca emekliler, aidatsız kredi kartı kullanımı, diğer banka ATM’lerinden ücretsiz nakit çekim imkanı ve havale/EFT işlemlerinde muafiyet gibi birçok ek avantajdan yararlanabiliyor.