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    Bursa'daki yangını söndüren fedakar itfaiyeciler

    Bursa'da yangını söndürmek için yaklaşık 20 saat çalışan itfaiyeciler, dönüşümlü olarak alevlerin arasında dinlendi.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 13:29
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    Bursa'daki yangını söndüren fedakar itfaiyeciler

    Bursa’nın Kestel ilçesi Gölbaşı yakınındaki çamlık alanda dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Turanköy ve Bursa Ankara kara yoluna doğru ilerledi.

    Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hummalı bir çalışma başlattı.

    Bursa daki yangını söndüren fedakar itfaiyeciler #1

    80'e yakın itfaiye ve arozöz ile 200'e yakın personel alevleri söndürmek için canla başla çalıştı.

    15 HEKTARLIK ALAN YANDI

    Çevre illerden den gelen araçlar, gece boyu termal drone ile tespit edilen bölgeleri hem söndürdü, hem de soğutma çalışması yaptı. Yaklaşık 15 hektarlık alanda alevlerin kül ettiği ağaçlar tek tek ortaya çıktı.

    Bursa daki yangını söndüren fedakar itfaiyeciler #2

    YORGUN DÜŞTÜLER

    Yangın ilk saatlerinden itibaren canla başla çalışan personel, yaklaşık 20 saatin sonunda bitkin düştü. Dönüşümlü olarak çalışan ama alandan ayrılmayan personel, yere serdiği şiltenin üzerinde kısa süre dinlendikten sonra tekrar alevlere müdahale etti.

    Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Bursa daki yangını söndüren fedakar itfaiyeciler #3

    Bursa daki yangını söndüren fedakar itfaiyeciler #4

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