Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı
Büyükçekmece'de henüz sebebi anlaşılamayan kavgada iki grup birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kavga esnasında silahlar da patladı.
- 20.06.2022 - 22:51
İstanbul Büyükçekmece Mimaroba’da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu.
2 kişi yaralandı
Kavganın sebebi henüz bilinmezken, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.
Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı - Video
O anlar kameraya yansıdı
İHA'nın haberine göre, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.