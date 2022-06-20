Petrol
114.27
1.02%
Euro
18.2221
0.20%
Dolar
17.3333
0.05%
Altın
1.024
-0.06%
Borsa
2539
0.23%
Bitcoin
356.791
-0.68%
BTXN Coin
8.33
0.48%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı

    Büyükçekmece'de henüz sebebi anlaşılamayan kavgada iki grup birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kavga esnasında silahlar da patladı.
    • 20.06.2022 - 22:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı

    İstanbul Büyükçekmece Mimaroba’da bir kafe önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada sandalyeler havada uçuştu.

    2 kişi yaralandı

    Kavganın sebebi henüz bilinmezken, olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

    Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı - Video

    O anlar kameraya yansıdı

    İHA'nın haberine göre, kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    Büyükçekmece de iki grup arasında kavga çıktı #1

    Büyükçekmece de iki grup arasında kavga çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    İran, Bitcoin madenciliğini yeniden yasaklıyor
    Teknoloji

    İran, Bitcoin madenciliğini yeniden yasaklıyor

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Burak Yılmaz'ın San Francisco'da puro keyfi
    Transfer dosyası

    Burak Yılmaz'ın San Francisco'da puro keyfi

    Görüş Bildir