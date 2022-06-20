Haberler

İç Haber

Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı

Büyükçekmece'de iki grup arasında kavga çıktı

Büyükçekmece'de henüz sebebi anlaşılamayan kavgada iki grup birbirlerine sandalyelerle saldırdı. Kavga esnasında silahlar da patladı.