Büyükçekmece'de makas atan sürücü yakalandı

Büyükçekmece'de makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konulurken, 1339 TL para cezası kesildi.

Sosyal medyada beğeni almak için trafiği tehlikeye düşürenler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından tek tek tespit ediliyor.

Son olarak Büyükçekmece ilçesi Avrupa Otoyolu İstanbul istikametinde, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren 34 DJ 8851 plakalı araç sürücüsü M. D., ekipler tarafından görüntülerden tespit edilerek yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Sürücü M.D’ye, KTK'nın 46/2g (ard arda tehlikeli şekilde şerit değiştirmek-MAKAS) maddesinden 1339 TL idari para cezası uygulanarak şahsın sürücü belgesi, yapmış olduğu ihlal nedeniyle KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca 34 DJ 8851 plakalı araç sürücüsü M. D., TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece ilçe Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Makas atan magandalar VİDEO