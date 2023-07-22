Büyükelçi ve HSK atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Büyükelçi atamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül, Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık, Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Hakim ve savcıların ataması yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan atama kararları da Resmi Gazete'de yer aldı.

Adli yargıda 3 bin 36 hakim ve savcının ataması gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra idari yargıda ise 387 atama yapıldı.