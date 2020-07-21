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    ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 09:41
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 09:41
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    ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ’ye yönelik soruşturması devam ediyor.

    Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen 31 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

    12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon sonucunda 12 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

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