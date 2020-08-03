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    Caddebostan sahilinde bayram yoğunluğu

    Bayramı İstanbul'da geçiren vatandaşlar, sahil kesimlerine akın etti.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 13:28
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    Caddebostan sahilinde bayram yoğunluğu

    Kurban Bayramı tatili için birçok vatandaş şehir değiştirirken, bazıları ise bayramı İstanbul'da geçirdi.

    Tatili ve sıcak havayı burada değerlendirmek isteyen vatandaşların da ilk rotası sahil kesimleri oldu.

    Kadıköy Caddebostan sahilinde oluşan yoğunluk ise dikkat çekti.

    DENİZ KENARLARI DOLDU

    Aileleriyle ve arkadaşlarıyla vakit geçiren vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar bisiklete binip ve çimlerde oturken bazıları ise denize girmeyi tercih etti.

    Caddebostan sahilinde bayram yoğunluğu #1

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