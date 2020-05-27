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    Çalışanı koronadan ölen market karantinaya alındı

    Kent merkezinde bulunan marketin 1 çalışanı, koranavirüsten hayatını kaybetti. Çalışanlarının bir kısmında da koronavirüs tespit edilen markette, 7 gün süreyle karantina uygulama kararı alındı.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 14:54
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    Çalışanı koronadan ölen market karantinaya alındı

    Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir marketin çalışanı olan Abdulbari Yolbaş'ta, koronavirüs tespit edildi.

    Yoğun bakımda tedavi gören Yolbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Çalışan koronavirüsten hayatını kaybetti, market karantinaya alındı -2

    7 GÜN  KARANTİNA UYGULANACAK

    Market çalışanlarının bir kısmında da koronavirüs tespit edilmesi üzerine valilik, markete 7 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Siirt merkez Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi'nde hizmet veren 'Murat Market' adlı işletmenin çalışanlarının bir kısmında koronavirüsün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 7 gün karantina uygulanmasına, bu sürede elektrik, su ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir." denildi.

    Çalışan koronavirüsten hayatını kaybetti, market karantinaya alındı -1

    ÇALIŞANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

    Marketin diğer çalışanlarının Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, Yolbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından özel kıyafet giyen görevliler tarafından, Şeyh Musa Aile Mezarlığı'na defnedildi.

    Çalışan koronavirüsten hayatını kaybetti, market karantinaya alındı -3

    Çalışan koronavirüsten hayatını kaybetti, market karantinaya alındı -4

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