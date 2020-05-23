Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış ve açılış törenine Japonya Başbakanı Shinzo Abe'de katılmıştı.

Açılışın ardından hizmete giren hastanede ilk bebek hayata gözlerini açtı.

Haberi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi.

Çam ve Sakura Hastanesi’nde ilk bebek doğdu VİDEO

ADINI DEFNE SAKURA KOYDULAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde ilk bebeğin dünyaya geldiğini ve ailesi tarafından Defne Sakura isminin verildiğini duyurdu.

"HOŞ GELDİN, UMUT GETİRDİN"

Fahrettin Koca, bebeğin görüntüsüne yer verdiği paylaşımda “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde dün ilk bebek dünyaya geldi. Bebeğe biricik ablası tarafından Defne, annesi tarafından Sakura adı verildi. Hoş geldin, dünyaya umut getirdin Defne Sakura. Tuğba ve Ömer Sönmez çiftini kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.