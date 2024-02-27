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Çanakkale bir kez daha sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem

Çanakkale bir kez daha sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi...AFAD'ın verilerine göre; depremin derinliği 7.19 kilometre olarak kaydedildi.