Çanakkale bir kez daha sallandı! 3.8 büyüklüğünde deprem

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Çanakkale bir kez daha sallandı..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi daha duyurdu.
4.8 şiddetindeki depremle sarsılan Çanakkale'nin Biga ilçesinde ikinci deprem oldu.
Depremin büyüklüğü 3.8
AFAD, depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak açıkladı.
Saat 22.50 sıralarında yaşanan vatandaşlara yeniden korku yaşattı.
Depremin derinliği 7 kilometre
AFAD'ın verilerine göre; Biga ilçesindeki depremin derinliği 7.19 kilometre olarak kaydedildi.
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