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    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi

    Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.'nin kaptan ve gemi mürettebatının koronavirüse yakalandığı iddia edilirken, Gestaş A.Ş.'den bir açıklama yapılmadı.
    • İHA
    • 07.10.2020 - 15:08
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 15:08
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    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi

    Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı eğitimden hizmet sektörlerine kadar her alanda denetimler ve önlemler sıklaştırıldı.

    Ancak, alınan tüm önlemlere rağmen Çanakkale Boğaz hattı ve adalar arasında feribotla insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş.’nin bazı kaptan ve gemi mürettebatında koronavirüs çıktığı öne sürüldü.

    MÜRETTEBATIN VE KAPTANLARIN TESTİ POZİTİF

    Feribotlarda alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı gözlenirken, koronavirüs testi pozitif çıkan gemi mürettebatının da karantinada olduğu öne sürüldü.

    GESTAŞ A.Ş. AÇIKLAMA YAPMADI

    Öte yandan, kaptan ve gemi mürettebatında koronavirüs çıktığı öne sürülen Gestaş A.Ş.’den resmi bir açıklama yapılmadı.

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    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi #2

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    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi #4

    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi #5

    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi #6

    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi #7

    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi #8

    Çanakkale ve adalar feribotunun mürettebatının koronavirüs olduğu iddia edildi #9

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