Şırnak-Hakkari kara yolunda çığ alarmı

Şırnak’ta etkili olan olumsuz hava koşulları, ulaşımı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap ilçesinde bulunan Suvari Kutra Geçidi’nde meydana gelen çığ, Şırnak-Hakkari kara yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Çığın düşmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Karayolları ve İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar kütlelerinin temizlenmesi ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çığ nedeniyle yolda mahsur kalan araçların kurtarılması için ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.