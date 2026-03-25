Yüksekova-Van kara yolunda korkutan heyelan

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ile Van arasındaki kara yolunda, şiddetli sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan, sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksekova-Van kara yolu Çöplük mevkiinde yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri, büyük gürültüyle yola indi. O sırada seyir halinde olan araç sürücüleri, son anda durarak faciadan kurtuldu.

Olay anı anbean kaydedilirken görüntülerde, yoldan akan toprak ve dev kayaların sürücüler için oluşturduğu tehlike net şekilde görüldü.

YOL KAPANDI, ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Heyelan nedeniyle kara yolu her iki yönden ulaşıma kapanırken, araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bölgeye yapılan ihbarın ardından çok sayıda ekip sevk edildi. İş makineleri ile dev kayalar ve toprak yığınları kaldırılmaya başlandı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahlar kullanmaları ve yağış sonrası oluşabilecek yeni heyelan riskine karşı uyararak dikkatli olmalarını istedi.

ULAŞIM KONTROLLÜ AÇILACAK

Kara yolunun güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürerken yetkililer, yolun temizleme ve güvenlik kontrollerinin ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açılacağını açıkladı. Sürücüler, özellikle yamaç bölgelerinde dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.