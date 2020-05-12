Çanakkale'de kaza yapan minibüste uyuşturucu bulundu

Kaza sonucu minibüsten 320 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 555 lira para ele geçirilirken, sürücü ağır yaralandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, İ.T. idaresindeki 48 LD 682 plakalı minibüs, henüz belli olmayan bir nedenle kaza yaptı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayı yapan İ.T.'nin uyuşturucu madde imal ve ticaretinden denetimli serbestliği olduğunu belirledi.

UYUŞTURUCU MADDE VE BİR MİKTAR PARA BULUNDU

Minibüste narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramada 320 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve 3 bin 555 lira para ele geçirildi.

Kazada ağır yaralanan İ.T., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.