Çanakkale'de Ramazan Bayramı boyunca kamyon ve tırların Bozcaada'ya geçişleri yasak Bozcaada ilçesine, Ramazan Bayramı ve devamındaki hafta sonunda kamyon, tır ve iş makinelerinin geçişleri yasaklandı, otobüs ve midibüslere kısıtlama getirildi..

AA

Yurtta Ramazan Bayramı bayram telaşı başladı..

9 günlük tatil için planlar yapılıyor.

Bu kapsamda geçişlerin yoğun olduğu noktalarda, trafiği rahatlatmak için önlemler alınıyor.

Tatillerde yoğun olan Çanakkale'de de deniz ulaşımında değişikliklere gidildi.

Kamyon, tır, otobüs ve minibüslerin Bozcaada'ya geçişleri yasaklandı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, İl Trafik Komisyonunun, Geyikli-Bozcaada feribot hattında 10 Nisan Çarşamba gününden 14 Nisan Pazar gününe kadar Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı kararlar aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu tarihlerde adaya kamyon, tır, iş makinesi, 33 kişi ve üzeri kapasitede otobüsler ile 19 ila 32 kişilik midibüslerin geçişinin yasaklandığı ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)