Serbest dalış yapan Çetin Ege Doğan'ın, zıpkınla yakaladığı 58 kilo ağırlığında ve 1 metre 80 santim boyunda olan akya balığı görenleri şaşırttı.

Çanakkale'de yaşayan ve özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan dalgıç Çetin Ege Doğan, Büyük Kemikli Burnu mevkisinde tüpsüz olarak 18 metreye serbest dalış gerçekleştirdi.

Dalış sırasında ise karşısına oldukça büyük bir akya balığı çıktı.

ZIPKINLA YAKALADI

Önünden hızla geçen balığı zıpkınla avlayan Doğan, suyun karanlık olması nedeniyle balığı vurma anını kameraya kaydedemedi. Ancak, Doğan'ın güçlükle suyun yüzeyine çıkardığı akya balığının, su altı kamerasına yansıyan görüntülerde ne denli büyük olduğu net şekilde görüldü.

Çanakkaleli dalgıç, zıpkınla 58 kilo ağırlığında balık avladı

TAM 58 KİLO

Doğan'ın avladığı akya balığının ağırlığı 58 kilo, boyu ise 1 metre 80 santim olarak ölçüldü.