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    Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

    Çankırı'da seyir halindeki otomobilin 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı kazada 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 06:47
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    Çankırı'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı

    Çankırı Kale mevkinde, R.U. idaresindeki 06 GB 4855 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

    Olayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Çankırı da otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı #1

    6 KİŞİ YARALANDI

    Ekipler, kazada yaralanan sürücü R.U. ile araç içerinde bulunan B.N.G., B.B.G., A.C.G., M.B.,U. ve C.S.’yi çevredeki vatandaşların da yardımıyla bulundukları yerden çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Olayda araç hurdaya dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Çankırı da otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı #2

    Çankırı da otomobil uçuruma yuvarlandı: 6 yaralı #3

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