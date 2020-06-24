Bir aile, şiddetli yağmur öncesi oluşan hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla kayda alırken korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul'da, dün öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış öncesinde Çatalca'da hortum meydana geldi.

Hortumun oluşmasıyla evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Hortum, Ahmediye Mahallesi'nde bulunan evlere ise büyük zarar verdi.

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER

Ailelerden biri de hortumun evlerine gelişini cep telefonuyla görüntüledi.

Hortum önce ağaçları uçurdu, sonra eve ulaştı. Evdekiler ise o anda büyük korku yaşadı.

"HORTUM ÜZERİMİZDEN GEÇTİ"

Hortumun etkisiyle elektrik direkleri de devrilirken evi zarar gören Mahmure Çağan, "Çok kötü olduk. Birden geldi. Her yer yıkılmaya başladı. Buraya çıktık. Tavanlar çöktü, çatılar yıkıldı. Ne yapacağımızı bilemedik." diye konuştu.

Bir diğer vatandaş, "Fırtına çıktı ve başka bir şey göremedik. Bütün her şey yerle bir oldu. Çok felaketti." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Anıt, "Hortum üzerimizden geçti bizim. Burası mahvoldu. Hortum gölün üzerinde başladı. Yönünü bize doğru çevirdi." dedi.

Çatalca'da evlerine hortumun gelişini görüntülediler ViDEO

"BOĞULACAKTIK"

Evinde yemek yiyen 70 yaşındaki Cemile Koç, kapının önüne ağacın devrilmesi nedeniyle dışarı çıkamadı. Birden evi su basan Cemile Koç'u, komşuları evinden penceresinden çıkardı.

O anlar anlatan Cemile Koç, "Boğulacaktık can kurtaran yok mu diye bağırdık. Ağaçlar söküldü. Kapı kapandı, demirler indi. Yemek yiyorduk. Cam ve kapıyı açmaya fırsatımız olmadı. Bizi buradan çıkardılar. Ev su içinde." diye konuştu.