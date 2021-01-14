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    Çekmeköy'de kadın kılığında kaçmaya çalışan firari yakalandı

    Çekmeköy'de, hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evden kadın kıyafetiyle çıkarken yakalandı.
    • AA
    • 14.01.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 14.01.2021 - 13:47
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    Çekmeköy'de kadın kılığında kaçmaya çalışan firari yakalandı

    Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantepe Mahallesi'nde "hırsızlık" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından hükümlü, "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan da aranan firari 39 yaşındaki F.D.'nin bir evde saklandığı ihbarını aldı.

    F.D.'nin bulunduğu binanın etrafını kuşatan polis, şüpheliyi teslim olması yönünde anons ederek uyardı.

    KADIN KILIĞINA GİRDİ

    Polis dışarıda beklediği sırada binadan başörtülü ve maskeli bir kadın çıktı. Polis, şüphelendiği bu kişiden maskesini çıkarmasını istedi. Maskesini çıkaran kişinin F.D. olduğu anlaşıldı.

    Gözaltına alınan F.D. hakkında, 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

    Çekmeköy'de kadın kılığında kaçmaya çalışan firari yakalandı ViDEO

    Çekmeköy de kadın kılığında kaçmaya çalışan firari yakalandı #1

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetten sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

    Çekmeköy de kadın kılığında kaçmaya çalışan firari yakalandı #2

    Çekmeköy de kadın kılığında kaçmaya çalışan firari yakalandı #3

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