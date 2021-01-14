Çekmeköy'de kadın kılığında kaçmaya çalışan firari yakalandı

Çekmeköy'de, hakkında çeşitli suçlardan 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evden kadın kıyafetiyle çıkarken yakalandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantepe Mahallesi'nde "hırsızlık" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından hükümlü, "başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması" suçundan da aranan firari 39 yaşındaki F.D.'nin bir evde saklandığı ihbarını aldı.

F.D.'nin bulunduğu binanın etrafını kuşatan polis, şüpheliyi teslim olması yönünde anons ederek uyardı.

KADIN KILIĞINA GİRDİ

Polis dışarıda beklediği sırada binadan başörtülü ve maskeli bir kadın çıktı. Polis, şüphelendiği bu kişiden maskesini çıkarmasını istedi. Maskesini çıkaran kişinin F.D. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan F.D. hakkında, 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetten sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.