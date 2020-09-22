Cengiz Dağcı, vefatının 9. yılında anıldı! Kırım Tatarlarının çok sevdiği Cengiz Dağcı kimdir?

Kırım Tatarları tarafından oldukça değer verilen Cengiz Dağcı, vefatının 9'uncu senesinde anıldı. Peki Cengiz Dağcı kimdir, nasıl vefat etti? Cengiz Dağcı'nın hayatı...

Milyonlarca Kırım Tatarının anavatanları Kırım’a duyduğu özlemi, eserleriyle dile getirerek hafızalara kazınan ünlü Kırımlı yazar Cengiz Dağcı, vefatının dokuzuncu yıl dönümünde saygıyla anıldı.

Türk edebiyatının en güçlü yazarlarından biri olan Cengiz Dağcı, 22 Eylül 2011’de Londara’da hayata veda etmişti.

Samimi ve duygusal bir yazar olan Cengiz Dağcı, “Ben yalnızca Kırım’ın yazarı değilim ama Kırım’ın faciasını bütün gerçeği ve içtenliği ile yalnız ben yazabilirdim” demiştir.

CENGİZ DAĞCI KİMDİR?

Cengiz Dağcı Kırım'ın Yalta şehrinin Kızıltaş köyünde doğdu. Çocukluğu kıtlık, yoksulluk, Rus emperyalizminin zulmü ve büyük baskılar altında geçti.

İlköğrenimi köyünde ve Akmescit'te okuyan Cengiz Dağcı, aynı şehirde ortaokulu bitirdi (1938). Kırım Pedagoji Enstitüsü ikinci sınıfında iken İkinci Dünya Savaşı çıktı.

Cengiz Dağcı, 1941'de Ukrayna cephesinde Almanlara esir düştü. Almanların yenilmesi üzerine esir kampından kurtularak müttefik devletler safına sığındı. 1946'da Londra'ya yerleşti.

Eserlerinde Kırım Türklerinin Rusların zulmü altındaki hayatını anlatan Cengiz Dağcı, Türk edebiyatının en güçlü yazarlarındandır. Hüzünlü bir üslûbu vardır.

CENGİZ DAĞCI'NIN ESELERİ

ROMAN

Korkunç Yıllar (1956)

Yurdunu Kaybeden Adam (1957)

Onlar da İnsandı (1958)

Ölüm ve Korku Günleri (1962)

O Topraklar Bizimdi (1966)

Dönüş (1968)

Genç Temuçin (1969)

Badem Dalına Asılı Bebekler (1970)

Üşüyen Sokak (1972)

Anneme Mektuplar (1988)

Benim Gibi Biri (1988)

Yoldaşlar (1991)

Biz Beraber Geçtik Bu Yolu (1996)

Bay Markus Burton`un Köpeği (1998)

Bay John Marple`ın Son Yolculuğu (1998)

Oy Markus Oy (2000)

Rüyalarda Ana ve Küçük Alimcan (Bir Kırım Öyküsü) (2001)

İhtiyar Savaşçı (2005)

HATIRA

Yansılar 1 (1988)

Yansılar 2 (1990)

Yansılar 3 (1991)

Yansılar 4 (1993)

Ben ve İçimdeki Ben (Yansılardan Kalan 5) (1994)

Hatıralarda Cengiz Dağcı (1998)

Regina (2000)

Hikaye ve Mektup

Haluk'un Defterinden ve Londra Mektupları (1996)