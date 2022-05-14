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    Çeşme açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde Çeşme açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 01:19
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 01:40
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    Çeşme açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde bugün saat 01.08’de merkez üssü Çeşme açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Çeşme’ye 7,27 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü.

    Hasar bilgisi verilmedi

    Kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

    Çeşme açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem #1


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