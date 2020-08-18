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    Çeşme'de, 5 işletme daha mühürlendi

    Çeşme'de, 5 işletme daha mühürlendi

    İlçede, 5 işletme, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle 15 gün hizmete kapatıldı. İlçede mühürlenen toplam işletme sayısı 16'ya yükseldi.
    • DHA
    • 18.08.2020 - 23:24
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    Çeşme'de, 5 işletme daha mühürlendi

     

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev koordinesinde beach clubların bulunduğu işletmelerde, koronavirüs denetimleri yapıldı.

    Denetimlerde koronavirüs tedbirlerine uymadığı belirlenen 5 işletmenin faaliyeti 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 261 ve 282'nci maddeleri uyarınca durdurulup, mühürlendi.

    MÜHÜRLENEN İŞLETME SAYISI 16 OLDU

    İşletmelerin, toplum sağlığına tehlike arz ettikleri için 15 gün süreyle kapatıldığı ifade edildi.

    Bu işlemlerle birlikte Çeşme'de mühürlenen işletme sayısı 16 oldu.

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