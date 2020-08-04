Bayram tatilinde yoğunluğun yaşandığı 6 eğlence kulübü, koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatıldı.

En gözde turizm noktalarından biri olan Çeşme, Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon kişiyi misafir etti.

Yoğunluğun yaşandığı bölgede, eğlence mekanlarından plajlara kadar her yer tıka basa doldu.

Salgın döneminde ortaya çıkan görüntülerin ardından ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu harekete geçerek, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara başkanlığında bir araya geldi.

6 MEKAN 15 GÜN HİZMET VEREMEYECEK

Toplantıda, Çeşme'deki 6 eğlence kulübünün, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 15'er gün süre ile kapatılmasına karar verildi.

Kapatılan mekanlar arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk’ın darbedildiği iddiası ile gündeme gelen The Beach of Momo da yer aldı.

Çeşme'de 6 eğlence mekanı kapatıldı ViDEO

Hıfzıssıhha Kurulu kararında, 15'er gün süre ile kapatılmasına karar verilen mekanların, sosyal mesafe kurallarına uymadıklarının defalarca tespit edildiği ve idari yaptırım kararlarına rağmen kural ihlallerine devam ettikleri ve toplum sağlığını tehlikeye düşürdükleri belirtildi.

32 İŞLETMEYE CEZA

Öte yandan, ilçedeki polis ekipleri tarafından bayramın son günü gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde de 116 kişi ile 32 işletmeye ceza uygulandı.