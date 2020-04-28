Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen bir grup, güneşli havayı fırsat bilerek denize girdi.

İzmir'de hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 18 derece kaydedildiği Çeşme'de, koronavirüs uyarılarını dikkate almayan vatandaşlar sahillere akın etti.

Ilıca Sahili'ne gelen vatandaşların bir kısmı güneşlenmeyi tercih ederken; bazıları da denize girdi.

Bazı kişilerin de botlarla denize açıldığı görüldü.

"DENİZ ÇOK GÜZEL, SICAK"

Denize girdiğini söyleyen Aslı Yardımcı, "Birkaç gündür hava yağmurlu ve soğuktu. Güneşi görünce denize girerek bugünü değerlendirmek istedim. Deniz çok güzel, sıcak" dedi.

Çeşme'de yasağa rağmen denize girdiler

"DENİZE AYAKLARIMI SOKMAKLA YETİNDİM"

Deniz suyunun oldukça sıcak olduğunu belirten Yeşim Turgul ise "Denize ayaklarımı sokmakla yetindim. Çünkü hazırlıklı gelmedik. Hazırlıklı gelmiş olsaydık şu an kesin girerdik. Burada yaşıyoruz. Bundan sonraki günlerde denize girmeye başlarız. Normal şartlarda bu tarihlerde burası kalabalık olurdu ancak karantina nedeniyle şu an daha boş. Yine de denize girenler var" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSE RAĞMEN YİNE DE GELİYORLAR "

Plaj çalışanlarından Yusuf Salim Aslan da koronavirüs nedeniyle turizmin fazlasıyla etkilendiğini belirterek, normal şartlarda bu tarihlerde plajların dolmaya başladığını ancak virüse rağmen yine de vatandaşların denize girmek için plajlara geldiğini söyledi.

Sıcak havanın birkaç gün daha mevsim normallerinin üstünde seyredeceği öğrenildi.