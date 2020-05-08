Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, koronavirüs salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sosyal medya hesaplarından yayınlanan bir video ile vatandaşlara atık maske ve eldivenler konusunda uyarılarda bulundu.

Videolu paylaşımda, koronavirüs salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.

Çevre Bakanlığı'ndan atık maske ve eldiven uyarısı VİDEO

72 SAAT BEKLET

72 Saat Beklet etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.