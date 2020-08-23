Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'u havadan inceledi
Murat Kurum'un, hasar tespit çalışmalarını yerinde kontrol edeceği bildirildi.
- AA
- 23.08.2020 - 13:02
- Güncelleme : 23.08.2020 - 13:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu bölgeye gitti.
Bakan Kurum, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket etti.
Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA KATILACAK
Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'u havadan inceledi ViDEO