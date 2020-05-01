CHP ile HDP Taksim'e çelenk bıraktı

DİSK'in parçalanan çelengi CHP ile HDP'li vekillerin ellerinde Taksim'e taşındı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1, 2 ve 3 Mayıs günlerinde 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta, sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Alınan yasak kararının günler öncesinden duyurulmasına rağmen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinden ve DİSK Yönetim Kurulu'ndan oluşan bir grup, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Beşiktaş'taki DİSK Genel Merkezi binasında toplandı.

Polis, Taksim'e çıkmak isteyen DİSK üyelerini gözaltına alırken 1 Mayıs çelengi de bu sırada hasar görmüştü.

CHP-HDP EL ELE TAKSİME

Daha sonra CHP’li Ali Şeker ve Serra Kadıgil, HDP’li Ahmet Şık, Oya Ersoy Musa Piroğlu ve Züleyha Gülüm ile TİP’li Erkan Baş aralarında olduğu bir grup milletvekili , DİSK’in parçalanan çelengini Taksim Meydanı’na götürdü.

DİSK çelengi Taksim'e getirildi İZLE