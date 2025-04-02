CHP'nin boykot çağrısına Kocaeli'de rağbet yok

İHA

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulunmuş ve 2 Nisan Çarşamba günü geniş çaplı bir alışveriş boykotu için ikinci kez çağrı yapmıştı.

Ancak Kocaeli’de halk, bu çağrıya kayıtsız kalarak günlük alışverişlerini sürdürdü. Sokaklarda, caddelerde ve duraklarda alışveriş poşetleriyle yürüyen vatandaşlar, boykotun etkili olmadığını ortaya koydu.

"SATIŞLARIMIZ AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Bölgedeki esnaflardan Davut Çolak, işlerinde herhangi bir düşüş yaşanmadığını belirterek, "Boykotlar bizi etkilemiyor, hayat her zamanki gibi devam ediyor. Satışlarımızda bir değişiklik yok, işlerimiz olağan seyrinde ilerliyor. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.