Müjde geldi: Bu hafta sonu toplu taşıma o kişilere tamamen ücretsiz

İstanbul’da hafta sonu düzenlenecek olan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize sınavları için ulaşım engelleri kaldırıldı.

Alınan karara göre, cumartesi ve pazar günleri sınava girecek öğrenciler ile görevli öğretim elemanları, sınav giriş belgelerini ibraz ederek toplu ulaşımdan tek kuruş ödemeden yararlanabilecek.

Uygulama, entegrasyona dahil tüm hatlarda geçerli olacak.

BELİRLİ SAATLERDE GEÇERLİ

Hafta sonu sınava girecek olan vatandaşlar ve öğretim görevlilerinin ücretsiz yararlanacağı toplu taşıma uygulaması için saat verildi.

Vatandaşlar, sınav başlangıcından 2 saat öncesinden, sınav bitiminin 2 saat sonrasına kadar belgelerini göstererek ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.